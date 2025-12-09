Почему перевозчики просят расширить список машин такси

До вступления в силу закона о локализации такси остается меньше трех месяцев, и не все таксопарки успевают подготовиться к изменениям в срок, а это может повлиять на доступность услуги.

"Получив предварительный перечень от Минпромторга, перевозчики не видят в нем достаточного выбора: часть моделей не подходит для комфортных городских перевозок, другая - слишком дорога, и в целом список не соответствует запросам отрасли по эксплуатационной эффективности и себестоимости", - заявила "РГ" председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Особую обеспокоенность вызывает положение самозанятых перевозчиков. Как пояснила Зарипова, именно за их счет обновлялся парк такси в последние годы: люди приходили работать на личных автомобилях, чаще всего - на иномарках. Но после 1 марта большинство таких машин нельзя будет зарегистрировать в такси.

"Заменить семейный автомобиль только ради подработки объективно сложно: это дорого, рискованно и не соотносится с реальными доходами", - отметила она.

В качестве временной меры в Госдуме обсуждается квота в 25% от регионального парка, но в Общественном совете по развитию такси ее считают недостаточной и настаивают на расширении.

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении: нововведения приведут к росту затрат перевозчиков.

"Во-первых, для таксопарков в мегаполисах возникает необходимость обновления в сжатые сроки, а это неизбежно увеличит капитальные затраты. Во-вторых, стоимость локализованных автомобилей и их обслуживание выше, чем у тех моделей, которые сегодня используются массово. В итоге рентабельность будет снижаться", - констатировали в сервисе заказа такси "Максим".

Все затраты в конечном итоге отразятся на тарифах. В агрегаторе дали конкретный прогноз: "Мы оцениваем потенциальный рост тарифов в диапазоне 20-30% в течение 2026-2027 годов ".

Еще одной угрозой аналитики считают возможное сокращение доступности услуги.

"Наиболее уязвимыми окажутся малые города и районы с низким спросом, где перевозки осуществляются преимущественно частными водителями на личных автомобилях. Если значительная часть таких водителей не сможет обновить машины, предложение такси сократится", - отметили в "Максиме".

Прогноз на период после 1 марта - не коллапс, но затяжной кризис. "Мы не ожидаем коллапса, но по мере естественного выбывания машин и резкого сокращения притока новых в реестры мы увидим рост дефицита, увеличение времени ожидания и постепенное повышение тарифов. Основные риски проявятся не сразу, а в течение последующих 12-24 месяцев", - спрогнозировала Ирина Зарипова.

При этом эксперты допускают, что рынок сможет быстро адаптироваться. "Как говорится, свято место пусто не бывает. Другое дело, что мелкие таксопарки, которые не смогут быстро перестроиться, проиграют крупным, и нас ждет процесс укрупнения", - считает член президиума ассоциации "Транспортная безопасность" Александр Старовойтов.

При этом он не исключает, что часть игроков может уйти в "теневой" сектор. "Чтобы не подпадать под законы локализации, таксопарки начнут придумывать схемы. Воспрепятствовать уходу в серую зону может лишь ситуация, когда владелец машины одновременно является и водителем", - предположил Старовойтов.

Чтобы смягчить последствия, необходим комплекс мер: в частности, пересмотр условий для самозанятых, федеральная программа льготного лизинга. Важно, чтобы автопроизводители учли особенности интенсивной эксплуатации в такси, обеспечив повышенную надежность и ресурс. "Без решения этих задач отрасль окажется в затяжном периоде нестабильности, а легальный рынок будет сдавать позиции нелегальному сегменту", - резюмировала Ирина Зарипова.