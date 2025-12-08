Пятилетний рост закончен: почему китайские авто стали хуже продаваться

Доля китайских автомобилей на российском рынке снижается впервые за пять лет. Эксперты отмечают, что это связано с их заменой локальными марками.

© Российская Газета

По данным аналитического агентства "Автостат", российский рынок новых автомобилей продолжает сокращаться. За 11 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей сократились на 18% в сравнении с предыдущим годом, отметил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Основу автомобильного рынка до сих пор составляют китайские автомобили. По статистике ГК "АвтоСпецЦентр", в топ наиболее востребованных марок в январе-октябре 2025 года вошли Haval (135,8 тыс. авто, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Chery (94,4 тыс. единиц, что на 29% меньше, чем в 2024 году), Geely (76,6 тыс., на 41% меньше, чем в 2024 году).

Вместе с тем дилеры признают, что доля китайских машин сократилась.

"Это первое снижение за последние 5 лет (только продажи Haval увеличились с 12% до 12,8%). Тенденция обусловлена множеством факторов: увеличением утильсбора, высокой ключевой ставкой и повышением конкуренции на рынке за счет автомобилей, собранных в России (TENET) и Беларуси (Belgee)", - сообщили в группе компаний "Автодом".

По оценкам экспертов ассоциации РОАД, доля продаж китайских автомобилей пока еще высока и составляет 55-60% в сегменте новых легковых автомобилей. Однако, как поясняет руководитель пресс-службы Вера Павлова, важно различать долю и абсолютные показатели. В абсолютных цифрах объемы продаж действительно снижены. При этом рынок проседает в целом, а не только по отдельным маркам.

"Снижение мы фиксируем в последние несколько месяцев, и связано оно сразу с несколькими факторами. Во-первых, это общее ослабление потребительского спроса на фоне высокой ключевой ставки и сокращения доступности автокредитования. Во-вторых, существенную роль сыграли рост утильсбора, удорожание логистики и общее повышение стоимости владения автомобилем. Кроме того, часть спроса уходит на вторичный рынок, где покупатели ищут более доступные по бюджету решения. Это также сдерживает продажи новых автомобилей, включая китайские бренды", - пояснила Вера Павлова.

Любопытно, что на фоне общего снижения годовой динамики ноябрь 2025 года показал рост на 5% по отношению к ноябрю прошлого года - продано 127,9 тысячи новых легковушек. Доля премиальных автомобилей выросла до 12% (против обычных 9-10%). Как пояснили в аналитическом агентстве "Автостат", это связано с "попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда", так как автолюбители старались успеть купить и зарегистрировать автомобиль до резкого увеличения утильсбора с 1 декабря.

Что касается прогноза на ближайшие месяцы, то эксперты дают его с осторожностью. В "Автостате" считают, что значительного роста ждать не стоит - рынок, вероятно, сохранит текущие объемы.

"По легковым автомобилям мы пока видим в следующем году примерно уровень этого года, плюс-минус 10%", - предполагает Сергей Удалов. Однако он признает, что дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических условий, в первую очередь - от доступности кредитов, определяемой ключевой ставкой.

В то же время в ГК "Автодом" смотрят в ближайшее будущее с большей тревогой. Эксперты считают, что тренд на сокращение продаж авто продолжится на фоне традиционного сезонного спада, а также повышения НДС до 22% и роста утильсбора.

В отраслевой ассоциации РОАД также полагают, что после относительно уверенного декабря ожидается резкий спад продаж в первом квартале 2026 года.