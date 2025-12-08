В Италии самокат приравняли к авто

Верховный суд Италии признал электросамокаты полноценными транспортными средствами, приравняв их к автомобилям. Это решение станет важным прецедентом для миллионов пользователей самокатов в крупных городах.

В результате резонансного дела, которое дошло до Верховного суда, было вынесено важное для общества решение. Мужчина, управляя электросамокатом в нетрезвом виде, стал виновником ДТП. Суд города Виченца признал его виновным, и этот приговор был подтвержден в Венеции.

Адвокаты обвиняемого пытались оспорить его ответственность, утверждая, что согласно статье 186 Правил дорожного движения Италии электросамокат не является полноценным транспортным средством. Однако Кассационный суд не согласился с такой позицией и четко обозначил, что электросамокат - это не просто развлечение, а полноценный участник дорожного движения.

Наказание за вождение самоката в нетрезвом виде будет зависеть от уровня алкоголя в крови водителя. В случае когда этот показатель составляет от 0,5 до 0,8 грамма на литр, водитель может быть оштрафован на сумму от 543 до 2170 евро и лишен прав на срок от трех до шести месяцев. Если же уровень алкоголя превышает 0,8 грамма на литр, то наступает уголовная ответственность. При этом отсутствие водительских прав от ответственности не освобождает. Суд может назначить крупный штраф, запретить получение прав в будущем или временно ограничить нарушителю возможность управления любыми транспортными средствами.