Nissan намерен пересмотреть стратегию на североамериканском рынке
За последние годы Nissan сократил ассортимент легковых авто для рынка США. Сегодня в американском автопарке представлены три седана: бюджетный Versa стоимостью от 17 390 долларов, обновленная Sentra (22 600) и более крупный Altima (27 000).
По информации инсайдеров, Versa и Altima уйдут с конвейера в этом году. Решение сократить предложение в сегменте, который теряет популярность, понятно, но остается аудитория, которая по-прежнему интересуется седанами, сообщает CarExpo.
Новый седан на базе Qashqai может стать европейским аналогом Sentra. Авто займет нишу между компактными и среднеразмерными седанами.
Главный офис Nissan пока не прокомментировал слухи о новинке.
