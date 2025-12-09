Nissan намерен пересмотреть стратегию на североамериканском рынке

За последние годы Nissan сократил ассортимент легковых авто для рынка США. Сегодня в американском автопарке представлены три седана: бюджетный Versa стоимостью от 17 390 долларов, обновленная Sentra (22 600) и более крупный Altima (27 000).

По информации инсайдеров, Versa и Altima уйдут с конвейера в этом году. Решение сократить предложение в сегменте, который теряет популярность, понятно, но остается аудитория, которая по-прежнему интересуется седанами, сообщает CarExpo.

Новый седан на базе Qashqai может стать европейским аналогом Sentra. Авто займет нишу между компактными и среднеразмерными седанами.

Главный офис Nissan пока не прокомментировал слухи о новинке.

