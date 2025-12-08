На кроссовер VGV U70 Pro урезали программу выгод
Производитель скорректировал размер прямых скидок, которые действовали на некоторые машины. Сумма этого предложения для основных комплектаций уменьшилась на 50 тысяч рублей.
Изменения коснулись только семиместных модификаций с ПТС 2024 года в версиях Lifestyle и Executive.
Теперь скидка на версию Lifestyle составляет 75 тысяч рублей, а на топовую Executive — 100 тысяч рублей. Таким образом, при покупке с учётом обновлённой прямой скидки стоимость Lifestyle составит 2 524 900 рублей, а Executive — 2 649 900 рублей, сообщают «Автоновости дня».
При этом в линейке остаются и другие варианты. Так, пятиместный Lifestyle с ПТС 2024 года стоит 2 549 900 рублей, но уже без каких-либо дополнительных вычетов. Автомобили с ПТС 2025 года — пяти- и семиместный Lifestyle, а также семиместный Executive — также продаются по стандартной цене без скидок. Их стоимость составляет 2 549 900, 2 599 900 и 2 749 900 рублей соответственно. Цены на базовую комплектацию Comfort официально не анонсированы.
Во всех версиях кроссовера используется полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель, который выдает 143 лошадиные силы. В комплектации Comfort его дополняет шестиступенчатая механическая коробка передач, а в более оснащённых Lifestyle и Executive — шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Все автомобили в этой модели имеют исключительно передний привод.
Специально для российского рынка кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus, которые собираются в Белоруссии на заводе «Юнисон», получили доработки. Специалисты усилили подвеску, нанесли дополнительное антикоррозийное покрытие на днище и улучшили шумоизоляцию.