На кроссовер VGV U70 Pro урезали программу выгод

Производитель скорректировал размер прямых скидок, которые действовали на некоторые машины. Сумма этого предложения для основных комплектаций уменьшилась на 50 тысяч рублей.

© Quto.ru

Изменения коснулись только семиместных модификаций с ПТС 2024 года в версиях Lifestyle и Executive.

Теперь скидка на версию Lifestyle составляет 75 тысяч рублей, а на топовую Executive — 100 тысяч рублей. Таким образом, при покупке с учётом обновлённой прямой скидки стоимость Lifestyle составит 2 524 900 рублей, а Executive — 2 649 900 рублей, сообщают «Автоновости дня».

При этом в линейке остаются и другие варианты. Так, пятиместный Lifestyle с ПТС 2024 года стоит 2 549 900 рублей, но уже без каких-либо дополнительных вычетов. Автомобили с ПТС 2025 года — пяти- и семиместный Lifestyle, а также семиместный Executive — также продаются по стандартной цене без скидок. Их стоимость составляет 2 549 900, 2 599 900 и 2 749 900 рублей соответственно. Цены на базовую комплектацию Comfort официально не анонсированы.

Во всех версиях кроссовера используется полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель, который выдает 143 лошадиные силы. В комплектации Comfort его дополняет шестиступенчатая механическая коробка передач, а в более оснащённых Lifestyle и Executive — шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Все автомобили в этой модели имеют исключительно передний привод.

Специально для российского рынка кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus, которые собираются в Белоруссии на заводе «Юнисон», получили доработки. Специалисты усилили подвеску, нанесли дополнительное антикоррозийное покрытие на днище и улучшили шумоизоляцию.