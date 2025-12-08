Путин заинтересовался идеей обновления общественного транспорта за счет штрафов

Необходимо изучить идею направлять полученные от штрафов за нарушение ПДД деньги на обновление общественного транспорта, идею высказал глава комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» глава Бурятии Алексей Цыденов, ее поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно. Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это», – цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.

Также он выражал надежду, что рост налога на добавленную стоимость до 22% введут лишь на ограниченный период.