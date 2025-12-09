Электрический седан от «Автотора» резко подорожал

В России неожиданно изменились цены на электроседан AmberAuto A5. Начало декабря стало на российском авторынке временем обновления ценников на популярные модели. Вот и калининградский «Атотор» скорректировал стоимость электромобиля AmberAuto A5.

Теперь цена базовой версии седана выросла на 450 001 рубль, а топовой — на 425 001 рубль. Таким образом, комплектация Comfort при покупке обойдётся в 3 150 000 рублей, а Business — в 3 350 000, пишут «Автоновости дня».

Автомобиль приводится в движение электрическим мотором мощностью 160 лошадиных сил, который развивает крутящий момент в 225 Ньютон-метров. Батарея ёмкостью 60,2 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 520 километров. Полностью зарядить аккумулятор можно примерно за 40 минут.

В стандартное оснащение входят светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, кожаная отделка сидений, два больших экрана, мультимедиа с поддержкой смартфонов и полноценный «зимний пакет» с подогревом руля, сидений и зеркал.

Версия Business, помимо 18-дюймовых колёс, предлагает более комфортные сиденья, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и расширенный комплект систем помощи водителю.