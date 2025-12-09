Уникальный гибрид «Богдана» и Lada Priora выставлен на продажу в Тюменской области. В городе Тобольск к покупке предлагается нестандартный автомобиль. На первый взгляд, это фургон на базе Lada Priora, но при внимательном рассмотрении становится понятно, что продавец выставил машину, которая изначально является моделью «Богдан-2310».

© Quto.ru

Это коммерческий автомобиль, который когда-то создали на агрегатах от Lada Samara. И именно его кардинально видоизменили — установили передние фары, бампер и несколько других элементов кузова от седана Lada Priora. Но все новшества коснулись только внешности — «начинка» осталась «родной», без вмешательств.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, который хорошо известен по многим машинам АвтоВАЗа. Фургон прошёл уже около 250 тысяч километров. Продавец утверждает, что, несмотря на возраст и приличный пробег, транспортное средство полностью исправно и может эксплуатироваться и дальше.

Покупателю придётся отдать за уникальную версию 280 тысяч рублей, что, по мнению владельца, оправдано редкостью самой модели «Богдан-2310» и вложенными средствами в её внешний тюнинг.