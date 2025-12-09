В РФ продают 25-летний ВАЗ-2109 в заводском состоянии

В свежей выкладке объявлений о продаже "капсул времени" редакция "Российской газеты" обнаружила в Краснодарском крае 25-летний ВАЗ-2109 без преувеличения в заводском состоянии.

"Девятка" выкрашена в несильно распространенный, а оттого более привлекательный цвет "Папирус". И на лакокрасочном покрытии нет даже "паутинки", сообщил владелец, отметив, что автомобиль не мылся губкой из ведра (это как раз и приводит к мелким царапинам) и не полировался.

Подкапотное пространство также выглядит идеально, а в салоне - запах новой машины. На сиденьях даже сохранились полиэтиленовые пакеты.

ВАЗ-21093 оснащен двигателем с инжекторной системой подачи топлива: ВАЗ-2111 объемом 1,5 литра мощностью 78 л.с. Коробка передач - 5-ступенчатая МКПП.

Одна из особенностей: ПТС, выданный АО "АвтоВАЗ". Также в комплекте с машиной - оригинальный набор автолюбителя.

Цена "капсулы времени" из начала нулевых - 1 600 000 рублей. Для сравнения, по декабрьским акциям Lada Iskra можно купить дешевле миллиона, а Lada Vesta обойдется минимум в 1,2 млн рублей.