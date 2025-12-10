В России предупредили о росте невозможных к покрытию убытков по страховке

В 2026 году доля убытков по полисам ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет. Об этом предупредил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, его цитирует РИА Новости.

Выступая на круглом столе в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития страхового рынка в России, эксперт отметил, что доля невозможных к покрытию убытков по страховке составляет 7,2 процента. В следующем году доля недоступных к погашению потерь вырастет до 10 процентов.

В качестве меры борьбы с такой тенденцией стоит рассмотреть возможность увеличить лимиты выплат по ОСАГО до одного миллиона рублей в части возмещений вреда имуществу и до двух миллионов в части возмещения вреда здоровью и жизни.

С 9 декабря Центральный банк России расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта. Для легковых и прочих транспортных средств пределы базового тарифа сдвинули на 15 процентов вверх и вниз, для мотоциклов — на 40 процентов. Издание подчеркнуло, что подорожание полисов в первую очередь затронет автовладельцев, которые регулярно становятся виновниками ДТП и формируют основной объем убытков для компаний.