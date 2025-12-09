В Aurus рассказали, можно ли купить мотоциклы Merlon

Российская Газетаиещё 1

Коммерческий директор Aurus Артем Юсупов рассказал "Российской газете", можно ли приобрести мотоциклы Merlon.

В Aurus рассказали, можно ли купить мотоциклы Merlon
© Российская Газета
"Мотоциклы на электрической тяге "Мерлон" под брендом Aurus впервые были представлены в составе кортежа Президента России на инаугурации в мае 2024 года. Эта модель создавалась НАМИ по заказу Гаража особого назначения ФСО России. Мы готовы обсуждать и принимать заказы ценителей такой техники уже сейчас", - отметил он.

Ранее "РГ" сообщала, когда в свободной продаже появится минивэн Arsenal.