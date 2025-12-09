В Aurus рассказали, можно ли купить мотоциклы Merlon
Коммерческий директор Aurus Артем Юсупов рассказал "Российской газете", можно ли приобрести мотоциклы Merlon.
"Мотоциклы на электрической тяге "Мерлон" под брендом Aurus впервые были представлены в составе кортежа Президента России на инаугурации в мае 2024 года. Эта модель создавалась НАМИ по заказу Гаража особого назначения ФСО России. Мы готовы обсуждать и принимать заказы ценителей такой техники уже сейчас", - отметил он.
Ранее "РГ" сообщала, когда в свободной продаже появится минивэн Arsenal.