Renault и Ford будут выпускать автомобили вместе

Renault Group и Ford заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства новых моделей для европейского рынка. Компании намерены совместно выпускать два доступных электромобиля Ford на платформе Ampere, а также рассматривают возможность кооперации в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Согласно договоренности, два будущих электромобиля Ford будут созданы на базе платформы Ampere с использованием технологических наработок Renault Group.

Оба автомобиля разработаны Ford, однако производство организуют на мощностях Renault Group в Северной Франции. Первый из них выйдет на рынок в начале 2028 года.

Компании отмечают, что новые модели сохранят фирменные элементы дизайна, динамики и пользовательского опыта Ford.

Параллельно стороны подписали письмо о намерениях по изучению возможности совместной разработки и выпуска отдельных моделей легких коммерческих автомобилей под брендами Renault и Ford.

Предполагается, что партнерство позволит объединить индустриальные ресурсы, цепочки поставок и конструкторские компетенции, чтобы повысить эффективность и гибкость производства в Европе.