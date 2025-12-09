В России можно купить Kia Sportage Ace от 2,5 млн рублей

Автомобиль оснащен кожаным салоном в черно-коричневых тонах, сенсорным дисплеем, системой бесключевого доступа и функцией запуска двигателя с кнопки, камерой заднего вида с датчиками парковки, датчиками света и дождя, кожаным мультифункциональным рулем, люком.

© runews24.ru

Версия Wonderful Edition в аналогичной комплектации доступна для заказа в Кирове за 2 499 000 рублей. Цена на этот вариант в Нижнем Новгороде составляет от 2,69 млн, сообщает портал «Автоновости дня».

Самые высокие цены на новые Kia Sportage Ace в Симферополе и Петербурге, где они продаются за 3,4 млн и 3,6 млн рублей. Авто из Симферополя оснащено 2-литровым 161-сильным атмосферным двигателем и 6-ступенчатым «автоматом». В Петербурге доступен вариант с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатым преселективным «роботом».

Напомним, что продажи Mercedes в России выросли вдвое. В Toyota заявили, что не покидали российский рынок.