В Кузбассе многодетные семьи получили бесплатные автомобили

Бесплатные автомобили выдали трем семьям по федеральному нацпроекту "Семья". Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Кемеровской области.

Закон "О дополнительной мере социальной поддержки отдельной категории семей" парламент Кузбасса принял летом нынешнего года. И теперь родители, воспитывающие десять и более детей, имеют право на приобретение автомобиля за счет региона.

"Три первые многодетные семьи - Кузнецовы из Киселевска, Балакай из Осинников и Стрелюк из Березовского - уехали из автосалона на новых вместительных машинах. Такие семьи - гордость Кузбасса. Получился отличный новогодний подарок", - сказал глава Кузбасса Илья Середюк.

У Юрия и Олеси Балакай из Осинников, Геннадия и Ольги Стрелюк из Березовского - по десять детей, а у Сергея и Ольги Кузнецовых из Киселевска - 13. Транспортные средства семьи выбирали сами. По условиям господдержки автомобиль должен быть произведен в России не позже года назад, а также в нем должно быть не менее шести посадочных мест без учета водительского.

Выплату на покупку машины (она может покрыть всю стоимость транспортного средства, но не более пяти миллионов рублей) семье выделяют один раз. Чтобы получить поддержку, семья должна соответствовать целому ряду требований. В их числе наличие водительских прав у одного из родителей, а также высоких наград - ордена или медали ордена "Родительская слава". Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, машины получили все семьи, которые подходят под эти критерии.