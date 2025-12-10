Новейший Kia Seltos 2027 рассекречен: авто сняли на официальные фото

Kia раскрыла второе поколение кроссовера Seltos. Модель перешла на платформу K3, стала крупнее предшественника и получила полностью переработанный дизайн. Продажи в США начнутся в 2026 году, при этом автомобиль будет заявлен как модель 2027 года.

© Российская Газета

Новый Seltos вырос примерно на 76 мм в длину, на столько же увеличилась и колесная база. Также кроссовер стал немного шире.

Экстерьер кроссовера выполнен в новом фирменном стиле Kia. Seltos получил увеличенную решетку радиатора, более резкие линии, "плавающую" линию крыши и вертикальные задние фонари. Среди новшеств - дверь с интегрированными ручками и матовый цвет кузова Magma Red.

Интерьер полностью переработан: на передней панели установлены два дисплея 12,3 дюйма, сохранился блок физических клавиш климат-системы. Отдельные элементы оформления перекликаются с флагманским Telluride.

Автомобиль поддерживает обновления "по воздуху", оснащается встроенным голосовым помощником на базе искусственного интеллекта и расширенным набором систем помощи водителю, включая проекционный дисплей.

Линейка силовых агрегатов сохранена: покупателям предложат атмосферный 2,0-литровый мотор мощностью 147 л.с. и два варианта турбодвигателя мощностью до 190 л.с. Старшая версия по-прежнему работает с восьмиступенчатым автоматом, полный привод будет доступен за доплату.

Модель также получит гибридную модификацию с функцией подзарядки внешних устройств (vehicle-to-load). Подробностей о ней в компании пока не приводят, но, учитывая общую платформу, силовая установка может быть унифицирована с Niro Hybrid.

Кроссовер будет предлагаться в комплектациях LX, EX и SX, а также в версиях GT-Line и X-Line. Последняя выделяется затемненным декором, тогда как GT-Line ориентирована на более спортивный облик.

Производство Seltos второго поколения стартует в декабре. Стоимость будет объявлена ближе к началу продаж. Для ориентира: актуальная версия модели в США начинается от 25 135 долларов (1,93 млн рублей) с учетом доставки.