Новосибирск готовится принять новый троллейбус из Челябинска

Как сообщил Максим Кудрявцев, вскоре машина прибудет в город, после чего начнется проверка ее эксплуатационных характеристик на действующих маршрутах.

© Bfm.ru

Главной особенностью новинки является повышенная дальность автономного хода — до 40 км, позволяющая троллейбусу передвигаться вне зоны традиционной контактной сети, обходить дорожные пробки и разрыв в линиях электропередач. Это открывает дополнительные возможности для гибкого планирования маршрутов и повышения стабильности работы общественного транспорта.

Интерьер нового троллейбуса оборудован удобствами для комфортного перемещения пассажиров: предусмотрены места для 90 человек, имеются USB-зарядки, современные анатомические кресла, противопожарная система, световая сигнализация открытия дверей и защитная технология «антизажим». Кабину водителя обустроили с применением современных эргономичных стандартов.

Ранее подобные троллейбусы успешно проходили тестирование в ряде городов России, а Новосибирск станет еще одной экспериментальной зоной, где проверят надежность и комфорт моделей «Синара-6254» в повседневных рабочих условиях.