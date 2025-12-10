Импорт автомобилей из Японии вырос на 5%: в лидерах Honda и Toyota

В ноябре текущего года из Японии в Россию было ввезено 20 448 легковых автомобилей, что всего на 5% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его данным, самыми популярными брендами среди импортируемых автомобилей остаются Toyota, Honda, Suzuki, Subaru и Mazda. Наибольший спрос сохраняется на модели Toyota и Honda, которые занимают лидирующие позиции как по количеству ввозимых автомобилей, так и по популярности среди моделей.

В модельном зачете с большим отрывом лидирует компактвэн Honda Freed, который был ввезен в количестве 1486 штук. Также в топ-5 вошли Honda Stepwgn, Honda Fit, Toyota Corolla и Toyota Yaris.

Всего с начала года по ноябрь включительно в Россию было ввезено около 192 тысяч подержанных иномарок из Японии. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем импорта составил 209,2 тысячи единиц.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что импорт авто с пробегом из Южной Кореи вырос в 3 раза.