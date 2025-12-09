Назван город с самыми долгими автомобильными пробками в мире

Стамбул второй год подряд возглавляет рейтинг городов мира с самыми долгими автомобильными пробками. В среднем житель города теряет в пробках 118 часов в год, что на 12 процентов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщается в аналитическом исследовании компании Inrix.

© Вечерняя Москва

Так, Стамбул в рейтинге опередил Мехико, Чикаго, Нью-Йорк, Лондон и ряд других крупных мегаполисов мира.

— Помимо потери времени, негативные внешние эффекты, такие как задержки грузов, инфляционное давление и воздействие на окружающую среду, обычно усугубляются из-за транспортных заторов, — говорится в исследовании.

1 декабря стало известно, что морозы до 30 градусов, снегопад и ветер затруднили движение транспорта на федеральной трассе «Байкал», которая проходит на границе Бурятии и Иркутской области. Пробки зафиксированы на участке с 100-го по 184-й километр.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить штрафы для водителей за остановку в пробке под запрещающим знаком. Также парламентарии заявили, что необходимо внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений.