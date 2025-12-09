Назван город с худшими пробками

Лидером среди городов мира по худшим пробкам оказался Стамбул. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Inrix.

По данным компании, в среднем один житель Стамбула теряет в пробках 105 часов ежегодно. Крупнейший город Турции с населением свыше 20 миллионов человек победил по уровню пробок Нью-Йорк, Чикаго, Мехико, Лондон и другие мегаполисы. Всего в исследовании учли 900 городов в 37 странах.

Эксперты отметили, что за год пробки в Стамбуле ухудшились на 15 процентов. В 2024 году первую строчку топа занимал Чикаго.

