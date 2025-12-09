В РФ начались продажи Exlantix ET с коричневым салоном из кожи Nappa

Компания Exeed представила обновленное исполнение интерьера своего гибридного кроссовера Exlantix ET. Автомобиль получил отделку в коричневых тонах, которая гармонично сочетается с высококачественными материалами. В отделке салона использованы натуральная кожа Nappa, алькантара и мягкие панели.

© Российская Газета

Кроссовер оборудован электронной приборной панелью, панорамной крышей, климат-контролем второго ряда, вентиляцией и массажем сидений, а также режимом "нулевой гравитации" для обеспечения максимального комфорта пассажиров.

Exlantix ET оснащен 30 интеллектуальными ассистентами водителя, более чем 20 датчиками, камерами и сонарами, которые обеспечивают высокий уровень безопасности в любых дорожных условиях. Кроссовер адаптирован к эксплуатации в России: кузов надежно защищен от коррозии, а "зимний пакет" включает обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов: 197-сильного на передней оси и 265-сильного на задней. Пиковая мощность системы достигает 469 лошадиных сил, а "30-минутная" - 190 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 4,8 секунды.

По сообщению пресс-службы бренда, обновленные машины уже начали поступать в дилерские центры.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи гибридного кроссовера Exeed Exlantix ET5