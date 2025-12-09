Дорожные табло в Москве станут «умнее»

Автомобилистам рассказали, как до 2027 года изменятся дорожные табло в Москве. Они получат новые полезные функции для автомобилистов и начнут показывать, сколько свободных мест осталось на ближайших перехватывающих парковках, сообщать прогноз погоды именно для этого района и предлагать актуальные альтернативные маршруты, если впереди пробка или затруднение. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

© Quto.ru

По его словам, эти электронные помощники — «важный инструмент» для безопасности на дорогах, который помогает водителям вовремя среагировать на опасность. Сегодня в городе работают 347 таких интеллектуальных табло и еще 160 специализированных экранов на МКАД, которые предупреждают об экстренных ситуациях. До 2027 года на основных магистралях города планируется установить дополнительно 140 новых подобных устройств.

Сейчас эти экраны информируют о ДТП, перекрытиях, сложных погодных условиях в масштабах всего города, указывают время в пути до определённых точек и напоминают о правилах дорожного движения. Новые функции сделают подсказки более точными и привязанными к месту, а водитель будет видеть актуальные данные о парковках и погоде вокруг, получать варианты для объезда.

Новые конструкции обещают быть более надёжными. Их лучше защитят от влаги и пыли, оснастят яркими, но экономичными экранами, установят долговечные светодиоды и усилят крепления. Видимость информации будет чёткой в любое время суток и при любой погоде благодаря специальным настройкам яркости и контрастности.

Работу всей этой системы обеспечивает интеллектуальная видеоаналитика. Она непрерывно следит за обстановкой на дорогах и автоматически распознаёт 13 различных типов происшествий, например, неожиданную остановку машины, появление пешехода на проезжей части или начало возгорания.