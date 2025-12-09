В Петропавловске-Камчатском жители жалуются на застрявший транспорт из-за снега
Камчатку накрыл очередной циклон. Чуть более чем за сутки на полуострове выпала месячная норма снега.
На новостных лентах чаще всего мелькают сообщения официальных служб. Корреспондент "РГ" дозвонился до журналиста из Петропавловска-Камчатского Людмилы Москвичевой. Из первых уст узнал о погоде и жизни в условиях непогоды.
- Снег у нас еще идет, периодически срывается на снег с дождем. Дороги в Петропавловске-Камчатском почищены очень плохо, межквартальные дороги вообще не чищены в городе. Горожане сами себя откапывают лопатами, снега выпало много даже для Камчатки.
Жители региона к такой погоде в целом привыкшие, просто неожиданно, что в этом году снега много и он так часто он идет. Погода, конечно, вносит коррективы в жизнь. У меня машина с низкой посадкой, поэтому сейчас передвигаюсь пешком либо на такси. Проезд на такси резко подорожал, они не везде тоже могут проехать. До дома не всегда довозит, где может там и останавливается.
Рейсовые автобусы ходят как могут, люди сами зачастую их толкают на дорогах, наша администрация обращается за помощью к МЧС. На городские маршруты периодически выходят вездеходы с большой проходимостью, они тоже перевозят людей.
Сегодня рекомендовано, кого возможно отправить на удаленку. В школах, вузах, колледжах - занятия отменили. Свет, тепло, вода - все есть дома. Коммунального коллапса, слава богу, нет.
Открыли пурговые стоянки для автомобилей возле больших торговых центров. Это на тот случай, если вы не можете подъехать к дому, то машину можно оставить там. Это бесплатно и безопасно. Правда, таких стоянок мало, их не хватает.
Мы всегда задаемся одним вопросом: почему коммунальщики Камчатки всегда не готовы к непогоде? Снег в декабре подается как большая неожиданность. Это на Камчатке, а не на Кубани, например.
Первый снегопад был в октябре, звоню в свою управляющую компанию, спрашиваю: когда двор почистите? Мне отвечают: "так он еще растает, октябрь же…"
В Петропавловске-Камчатском сегодня самая крупная муниципальная коммунальная компания находится на стадии банкротства. У них там все печально. Мало техники, рабочих и финансов.
Городская коммунальная техника вроде и есть в городе, но когда снегопады или дожди, ее по факту и не много оказывается.
Почему такая ситуация из года в год не совсем понятно… Видно невооруженным глазом, что не хватает городским службам организованности, взаимодействия. Друг на друга кивают, а толку немного.
Я сегодня звонила в управляющую компанию, подрядчикам, в службу автомобильных дорог. Везде оставила заявки - толку ноль. Но когда ты им по несколько раз звонишь, потом они перестают отвечать на твой номер. Классика…
Муж приехал на джипе, накатал во дворе дорогу, соседи вышли с лопатами, сами чистят дорожки возле подъездов и двор очищают от снега. Чтобы была возможность хотя бы пройти. Разве так должно быть? Но живем так, это наши реалии.
Синоптики на ближайшие несколько дней передают снег с дождем. Это обычная погода для Камчатки для этого периода времени.