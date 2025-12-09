Марка Chery выбыла из топ-10 впервые за долгое время

По данным аналитического агентства "Автостат", на 49-й неделе 2025 года (с 1 по 7 декабря) в России было реализовано 676 новых автомобилей Chery. Китайский бренд занял лишь 11-е место в марочном рейтинге и впервые за многие годы не вошел в топ-10.

Лидером недели стала Lada: россияне приобрели 7534 новых легковых автомобиля отечественной марки. Второе место среди всех производителей и первое среди иностранных брендов сохранил Haval с результатом 5206 машин.

Существенные результаты также показал отечественный новичок рынка - бренд Tenet, чьи продажи достигли 2956 автомобилей.

Напомним, что в основе всех продающихся моделей Tenet - кроссоверов T4, T7 и T8 - лежат кроссоверы семейства Chery Tiggo.

Порог в 2 тысячи проданных машин преодолели Belgee (2429 шт.) и Geely (2293 шт.).

В десятку наиболее популярных брендов недели также вошли Changan (1175 шт.), Solaris (1138 шт.), Toyota (1049 шт.), Jetour (887 шт.) и BMW (710 шт.).