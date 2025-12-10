Avatr 12 проходит испытания в Антарктиде

Электромобиль Avatr 12 впервые достиг берегов Антарктиды.

© Российская Газета

Лифтбек, прибывший на ледяной континент на борту судна "Снежный дракон", примет участие в научной экспедиции, где ему предстоит выдержать испытания экстремальными морозами, достигающими минус 50 градусов по Цельсию.

Сотрудничество между Avatr Technology (Chongqing), "Китайским автомобильным центральным инженерным институтом" и "Китайским полярным исследовательским центром", объявленное летом этого года, направлено на ускорение разработки и внедрения передовых технологий в сфере электромобилей. Первая "Глобальная адаптивная база инноваций", созданная в рамках этого партнерства, станет ключевой площадкой для тестирования передовых решений в области транспорта на новых источниках энергии.

Avatr 12, отправленный специально для этого испытания, станет первым электромобилем, который пройдет проверку на льду, рыхлом снегу и сложных маршрутах с полярными трещинами.