В РФ появится больше квалифицированных автомехаников

Академия ЕвроАвто анонсировала очные курсы в сфере обслуживания автомобилей

В декабре Академия ЕвроАвто приглашает на очные курсы.

8-12 декабря – курс «Ремонт и диагностика электромобилей и гибридов». Кроме теоретических знаний, студентов ждет полноценная практика на электроавтомобиле с разбором и восстановлением батареи. По окончании курса студенты получают удостоверение о повышении квалификации.

17-21 декабря – интенсив «Руководитель СТО». В программе курса – опыт о построении процессов от ТОП-менеджеров компании ЕвроАвто, а также деловые игры и тренинги.