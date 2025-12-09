Идет подготовка к началу продаж Jaecoo J6 в РФ: раскрыты подробности о новинке

Бренд Jaecoo готовит к выходу на российский рынок кроссовер Jaecoo J6 и раскрывает подробности о новинке.

© Российская Газета

Для адаптации к российским условиям инженеры бренда увеличили длину кузова до 4 509 мм, ширину до 1 860 мм и высоту до 1 650 мм. Это не только улучшило внешний вид, но и повысило устойчивость автомобиля.

Среди плюсов модели - высокий дорожный просвет, большие углы въезда (20°) и съезда (30°), а также способность преодолевать брод глубиной до 600 мм позволяют уверенно передвигаться по проселочным и лесным дорогам.

Кроме того, у Jaecoo J6 будет 19 интеллектуальных ассистентов ADAS, который помогают водителю во время длительных поездок по трассе и при парковке. Они предупреждают о смене полосы и возможности столкновения, мониторят слепые зоны, помогают проходить повороты с оптимальной скоростью и экономят ресурсы при движении в пробках.

Предполагается, что автомобиль представят с 1,5-литровым турбированным двигателем. Его мощность составляет 147 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента. Работает этот ДВС в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Дебют новинки ожидается в 2026 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Exlantix ET с коричневым салоном из кожи Nappa.