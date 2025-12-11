В Китае рухнули продажи автомобилей

Продажи автомобилей в первую неделю декабря в Китае упали на 32%. Об этом сообщает carnewschina.com.

«Китайские автодилеры реализовали за первую неделю декабря 2025 года всего 297 тыс. машин, что на 32% меньше, чем за тот же период прошлого года. В сравнении с концом ноября спад составил 8%» — сообщает портал.

При этом с начала 2025 года в Китае продано 21,78 млн автомобилей — это на 5% выше уровня января-декабря 2024 года.

До этого автомобильный портал «Дром» сообщил, что в России на 9% упали продажи автомобилей с пробегом.

«После роста продаж подержанных машин в сентябре и октябре, который наблюдался на фоне новостей об изменении расчета утильсбора и снижения ключевой ставки, в ноябре мы увидели падение. Спрос на автомобили с пробегом упал на 9% за месяц», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики связывают падение продаж со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утильсборасбора.

