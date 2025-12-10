В РФ продают гибридный седан Geely Starshine 6 по цене Lada Aura

Как удалось выяснить "РГ" в ходе мониторинга сайтов объявлений, сразу у двух дилеров в РФ в продаже появился гибридный седан Geely Galaxy Starhine 6, дебют которого состоялся в Китае в октябре этого года.

Стоимость новинки начинается от 2 600 000 рублей. Ровно столько просит компания из Новосибирска за седан золотистого цвета. Дилер из Сочи просит за аналогичный вариант в белом цвете - 2 720 000 рублей. При этом оба экземпляра имеют схожее оснащение. В Китае аналогичный автомобиль оценивается в 1 000 000 рублей.

В основе машины лежит новая силовая установка Geely EM 2.0, объединяющая 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. и электродвигатель мощностью 120 кВт (160 л.с.). Габариты седана: длина - 4806 мм, ширина - 1886 мм, высота - 1490 мм, колесная база - 2756 мм.

Внешне Geely Starshine 6 выделяется трапециевидной решеткой радиатора с вертикальными планками и вытянутыми фарами. Задний монолитный фонарь занимает всю ширину багажной двери.

Внутри салона установлены сиденья с хлопковой обивкой и перфорацией, а также 10,2-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный дисплей с операционной системой Flyme Auto. Автомобиль оснащен рычагом переключения передач на руле, многофункциональным рулевым колесом, беспроводной зарядкой для телефона, камерой кругового обзора, адаптивным круиз контролем, автозапуском и системой помощи водителю H3 G-Pilot.

