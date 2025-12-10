ФТС предлагает упростить формулу расчета утильсбора для машин из стран ЕАЭС

© BFM.RU

Правила расчета утильсбора для машин, которые ввозятся в Россию из стран ЕАЭС и из других государств, разные. И для автомобилей, которые попадают к нам из Казахстана, Киргизии, Армения и Белоруссии они гораздо сложнее, чем для машин, которые везут, например, напрямую из Китая.

Рассчитать сбор заранее самостоятельно обычный гражданин не может. Это сложно сделать даже специалистам, признались в беседе с Бизнес ФМ предприниматели, которые непосредственно занимаются этим бизнесом. Поэтому на рынке появилось множество организаций, которые предлагают на возмездной основе помочь с решением этой задачи.

Вот только гарантий того, что они посчитают все правильно, нет. А кто-то, кто предлагает оказать услугу комплексно, то есть с доставкой самой машины, может намерено посчитать сбор с занижением, чтобы привлечь клиента: подать документы на машину в базовой комплектации, а привезти с панорамой, алькантарой, массажем и прочими дополнительными опциями. Но претензии у таможни в итоге возникнут к конечному покупателю, говорит заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев:

Сергей Шкляев заместитель руководителя ФТС России «Когда нам предоставляют документы, а по факту машины нет, мы смотрим на документы, нам представили название машины, объем, одинаковые характеристики. Мы выпускаем. А постфактум, когда мы начинаем проверки проводить по рекомендациям счетной палаты, выявляется, что были подложные документы представлены. Умышленно это, неумышленно, знало физическое лицо или это делали недобросовестные организации, которые околотаможенной структуре оказывают помощь в расчете утиля, — это очень сложно оценить. По факту человек приходит уже за окончательной стоимостью автомобиля. А вот что до этого происходит, он даже не знает. И в случае, когда уже постфактум будет установлено, что не соблюдались эти требования изначально, все претензии-то будут к человеку, который купил этот автомобиль».

И таможня предлагает все упростить. Оставить минимальное количество критериев, влияющих на размер утильсбора, для машин из ЕАЭС. Например, год выпуска и объем двигателя. А дальше таблица: за машины вот с такими параметрами сбор составит вот столько. И все. Идея прекрасная, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин, но ее реализация может привести к разным последствиям:

Евгений Забелин основатель компании E.N. Cars «Это может привести к двум последствиям. Если ставки уравняются, то есть при ввозе из-за пределов Таможенного союза и при растаможке по ТПО, то есть на физическое лицо, тогда увеличится поток автомобилей, которые будут таможиться в ЕАЭС, потому что во многих случаях там таможенный платеж ниже за счет того, что таможенная стоимость занижается. Тогда поток таких автомобилей кратно увеличится. А если сделают, наоборот, высокие или еще запретят автомобили по ТПО везти, тогда поток из стран ЕАЭС автомобилей вообще остановится».

А пока как минимум 30 тысяч россиян, которые ранее купили автомобили в Казахстане, уплатив за них полный утильсбор по коммерческим ставкам, продолжают оспаривать огромные доначисления от таможни, которая решила, что эти граждане все равно неправильно оформили ввоз этих автомобилей, потому что не разобрались в правилах.