Прошло вручение награды "Абсолютная новинка года" - ее присудили Lada Iskra

На церемонии вручения автомобильной премии "Новинка года", организованной порталом "Авто.ру", Lada Iskra была отмечена сразу в двух категориях - "Выбор профессионалов" и "Абсолютная новинка года", говорится в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в "РГ".

© Российская Газета

Lada Iskra впервые была показана публике 5 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Продажи автомобиля стартовали 20 июля 2025 года сразу в трех типах кузова - седан, универсал и универсал SW Cross. Модель заняла нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Помимо победы в народном голосовании, Lada Iskra получила высокую оценку экспертов Авто.ру. В декабре по результатам супертеста автомобиль был признан лучшим бюджетным автомобилем России стоимостью до 2,5 млн рублей. Особенно отмечены российская подготовка, эргономика и оптимальное соотношение цена/качество.

Ранее "РГ" также отмечала, что Lada Iskra является одним из самых стойких к коррозии автомобилей.