Genesis G90 превратился в «заряженный» универсал Wingback

«Горячая» пятидверка Genesis дебютировала в статусе концепта. При этом глава марки намекнул на то, что «сарай» вполне может выйти на рынок, пусть и лимитированным тиражом.

© Колеса.ру

Вообще, концептуальный универсал Genesis G90 Wingback впервые продемонстрировали еще в конце ноября. Он дебютировал в рамках презентации серийного первенца спортивного суббренда Magma – паркетника GV60 Magma. Причем то был ходовой прототип, на нем приехал Люк Донкервольке, креативный директор Genesis (премиальная марка принадлежит компании Hyundai). Но лишь сейчас G90 Wingback удостоен отдельного пресс-релиза.

За основу взяли стандартный седан G90 длиной 5275 мм и с колесной базой 3180 мм (у четырехдверки еще есть растянутая версия). Сообщается, что дизайн универсала «визуально выдает в нем продукт Magma».

«Сарай» получил внушительный обвес, расширенные колесные арки, особые 22-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами и выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы. На багажной двери установлены два спойлера.

В салоне – спортивные кресла и трехспицевый руль вместо двухспицевого у исходного седана. В отделке интерьера универсала использован «похожий на замшу» материал под названием Chamude.

А вот о технике Genesis G90 Wingback не рассказали. Седан оснащается бензиновым мотором V6 3.6 T-GDI с двойным наддувом, который вдобавок может иметь 48-электрический нагнетатель e-S/C. На четырехдверке стандартный двигатель выдает 380 л.с., с довеском – 415 л.с. Седан комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом. Исходный «короткий» G90 бывает как с задним, так и с полным приводом.

О планах отправить универсал в серию в Genesis прямо не заявили. Однако, по словам Люка Донкервольке, концепт является «мостом между Magma и программой эксклюзивных автомобилей One of One». Стало быть, пятидверку вполне могут выпустить мелкосерийным тиражом. Если, конечно, найдутся желающие.