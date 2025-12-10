53 жителя Вологодской области получили выплаты за сигнал о пьяном водителе

За 11 месяцев 2025 года 53 человека получили денежное вознаграждение за сигнал о пьяном водителе, сообщает правительство Вологодской области.

Общественный контроль на дорогах Вологодской области набирает обороты. С начала года с помощью специального чат-бота "За Безопасность 35" жители направили более 1300 сообщений о грубых нарушениях правил дорожного движения. Эта активность привела к реальным результатам: по данным регионального министерства транспорта, к административной ответственности привлечены 88 водителей.

Особое внимание уделяется борьбе с пьяным вождением. Благодаря сигналам граждан задержаны 31 нетрезвый водитель, а трое рецидивистов уже привлечены к уголовной ответственности.

"За информацию о водителе с признаками опьянения, лишенного прав или выехавшего на встречную полосу, можно получить денежное вознаграждение", - пояснили в ведомстве.

Система мотивации работает: 53 жителя региона уже получили выплаты. С сентября размер вознаграждения увеличен с 10 до 15 тысяч рублей. Чтобы сообщить о нарушении, достаточно написать в бот марку и номер автомобиля, описать ситуацию и оставить контакты для связи.

Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и демонстрирует, как цифровые инструменты могут повысить ответственность на дорогах.