В Совфеде считают правильным сделать приоритетом натуральное возмещение по ОСАГО

В законодательство необходимо внести изменения, чтобы сделать приоритетным натуральное возмещение ущерба (то есть ремонт транспортного средства) по ОСАГО, а не денежное. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов на заседании круглого стола, посвященного проблемам и перспективам развития страхового рынка в России.

«Таким образом, мы снова возвращаемся к необходимости корректировки ОСАГО. В текущих условиях, думаю, что приоритетность натурального возмещения ущерба потерпевшим более очевидна», — сказал сенатор.

Он также считает важным предусмотреть меры противодействия так называемым автоюристам, которые «наживаются на потерпевших» из-за несовершенства правового регулирования. Необходимы соответствующие заградительные меры на законодательном уровне, сказал Артамонов.

Наиболее значимыми нововведениями в законодательстве по ОСАГО сенатор название облегчение регистрации транспортных средств и внедрение системы электронных уведомлений о дорожно-транспортных происшествиях.