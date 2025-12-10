Европа в замешательстве: парковки становятся тесными

Размеры парковочных мест не успевают за «растущими» машинами. Европу и Великобританию настигла очередная проблема — парковки. Но не их количество беспокоит общество и власти, а размеры. Иллюзия, что места на парковках и улицах стало меньше, становится реальностью.

© Quto.ru

Машины незаметно, но уверенно прибавляют в габаритах и массе. И там, где раньше спокойно стоял хэтчбек, теперь с трудом втискивается современный кроссовер. По последним данным, средняя ширина новой машины в Европе достигла 1 870 миллиметров, что на 50 миллиметров больше, чем в 2018 году. Вес тоже значительно вырос — более чем на 200 килограммов за несколько лет. И это без учёта тяжёлых аккумуляторов электромобилей, которые добавляют ещё веса.

Париж уже ввёл тройную плату за парковку для самых тяжелых автомобилей и утверждает, что это сократило их число на улицах на две трети. Кардифф в Уэльсе последовал этому примеру, подняв цены на разрешения для всех машин тяжелее 2 400 килограммов.

Многие популярные модели теперь шире стандартного парковочного места в 1 800 миллиметров. Водителям приходится буквально втискиваться в отведённые белые линии, а городским властям — тратить миллионы на переразметку и расширение мест.

Со стороны водителей звучат свои аргументы. Покупатели больших машин, особенно семьи, говорят не о статусе, а о практичности — им нужно больше места для детей, багажа и покупок. Высокая посадка даёт лучший обзор, а просторный салон просто удобнее в повседневной жизни, которая стала динамичнее, чем у предыдущих поколений.

Производителям также выгодно делать машины больше, так как это позволяет повысить их класс и цену. Правила безопасности вносят свой вклад — усиленные каркасы и системы пассивной защиты неизбежно добавляют веса.

Однако у роста есть и обратная сторона. Исследования, например из Бельгии, показывают, что повышение высоты капота на 100 миллиметров может увеличить риск гибели пешехода или велосипедиста при наезде на 27%. Экологи добавляют, что большая масса означает больший расход энергии — бензина или электричества. Тяжёлые электромобили, хотя и не производят выхлопа, сильнее изнашивают шины, выделяя в воздух микрочастицы.

Власти ищут способы повлиять на выбор покупателей через налоги и пошлины. Надежду подают компактные новинки, например, электрические Renault 5 и Hyundai Inster, доказывая, что маленький автомобиль может быть современным. Но страсть потребителей к большим внедорожникам не угасает. Эксперты полагают, что они будут становиться только крупнее, в то время как улицы и парковочные места останутся прежними. И пока решения этого дисбаланса нет.