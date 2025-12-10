В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

В Санкт-Петербурге до 2026 года продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами. Постановление Александр Беглов.

Запрет на работу иностранных специалистов в службах такси и доставки ранее был введен на три месяца. Как объяснил Беглов, переходный период для бизнеса завершился.

«Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. А те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда», — обозначил губернатор.

По данным администрации Санкт-Петербурга, доля иностранных граждан, оформивших патенты на работу по профессиям «водитель автомобиля» и «курьер», составляет незначительную часть как от общего количества выданных патентов, так и от общей численности занятых в экономике города.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе мигрантам запретили работать курьерами. Всего перечень запрещенных для иностранных специалистов профессий в регионе России расширили до 27 сфер.