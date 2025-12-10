Citroen представил концепт Elo со съемной мебелью и двумя матрасами

Французская марка Citroen представила концепт Elo, отражающей её тоску по однообъёмникам. Выглядит Elo классно и напичкан всякими удобными штуками, разработанными в партнёрстве с компанией Decathlon, но его серийные перспективы, к сожалению, довольно туманные.

В составе большой и переживающей кризис корпорации Stellantis марке Citroen никак не могут найти внятное позиционирование — такое, чтобы клиентам нравилось, чтобы был исторический контекст и чтобы не было конкуренции с другими брендами Stellantis, а это при общем с ними техническом базисе весьма непросто. Последние несколько лет Citroen старается позиционировать себя как относительно доступная, но при этом стильная марка, главными ценностями которой (помимо, разумеется, экологичности) являются удобство, универсальность и комфорт. Манифестом этого довольно размытого позиционирования стал представленный в 2022 году концептуальный пикап-трансформер Oli. Теперь те же идеи, но в другом форм-факторе транслирует минивэн Elo.

Почему именно минивэн? Потому что клиенты Citroen соскучились по таким машинами. Французская марка рассталась со всеми своими однообъёмниками, носившими имя Picasso, ещё в прошлом десятилетии, заменив их кроссоверами, но кроссоверы не дают столько же свободного пространства в салоне и, главное, не обеспечивают столь же удобную посадку-высадку и погрузку-выгрузку. В концепте Elo марка Citroen попыталась довести практичность до абсолюта, что отражено в его названии: Elo — это аббревиатура, расшифровывающаяся как Rest, Play, Work, что переводится на русский как «отдых, игра, работа».

Габаритная длина Citroen Elo — 4,1 м, ширина — 1,92 м, высота — 1,7 м. Силовая установка электрическая, единственный электромотор мощностью 136 л.с. установлен на задней оси. Передок, полностью освобождённый от технической начинки, позволил сдвинуть место водителя максимально вперёд и разместить его по центру между передники колёсными арками. Такое решение позволяет не тратиться на разработку версий с левым и правым рулём и даёт отличную обзорность, тем более что площадь остекления минивэна составляет внушительные 4,5 м2. Передней панели в салоне как таковой нет, есть лишь её рудименты в виде боковых секций с универсальными пазами на верхних поверхностях. Под проекционный щиток приборов отведена нижняя секция лобового стекла. Все стёкла плоские или почти плоские.

По бокам от кресла водителя предусмотрено место для двух дополнительных стульев — они раскладные и прячутся в недрах заднего трёхместного дивана, при необходимости их нужно достать и вставить в пазы в полу. Передние пассажиры смещены назад относительно водителя, чтобы не упираться колёсами в передние колёсные арки. На парковке кресло водителя можно развернуть лицом к пассажирам и прикрепить к нему обеденный столик. Сидушки заднего дивана съёмные и могут использоваться в качестве стульев для пикника. В багажнике есть два надувных матраса от Decathlon, позволяющий организовать полноценные спальные места в салоне. Петли на потолке, необходимые для фиксации матрасов, можно использовать также для подвесного киноэкрана, а электрическим насосом можно также накачать шины велосипедов, сап-борд, мячики и проч. Для хранения мелкий вещей в салоне предусмотрен ворох мягких сумок, навешанных на дверные карты и вокруг места водителя.

Облик Citroen Elo, разработанный командой Пьера Леклерка, тоже довольно занятный, особенно в районе кормы. Центральных стоек у кузова нет — для удобства посадки-высадки. В выступах на боковинах есть крышки, открывающие доступ к нишам со спортивным инвентарём и игрушками. Шины с оранжевым подтоном специально для этого концепта разработала компания Goodyear, они дополнены светодиодными индикаторами давления на ступицах колёс. Передний и задний бамперы идентичны по форме.

Состряпать из Citroen Elo серийный минивэн несложно — были бы деньги и желание со стороны руководства Stellantis. На выходе может получиться конкурент китайскому Zeekr Mix, при этом ясно, что от некоторых решений придётся отказаться — например от нетрадиционной компоновки и хлипеньких съёмных стульев. Желательно, конечно, ещё и найти место для ДВС — вот где корень универсальности, но мы понимаем, что хотим слишком многого.