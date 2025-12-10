В Nissan назвали любимый автомобиль японцев

В Nissan объяснили, почему в Японии минивэны популярнее внедорожников. Пока мировой авторынок продолжает активно покупать внедорожники, в Японии сохраняется особая любовь к просторным минивэнам. В компании Nissan считают, что это говорит о большей «зрелости» местных покупателей, которые давно оценили практические преимущества таких автомобилей.

Эту точку зрения высказал главный специалист по продуктам Nissan Тосиюки Накамура на Токийском автосалоне. Поводом стал дебют совершенно нового поколения минивэна Nissan Elgrand, пришедшего на смену модели, которую выпускали с 2010 года.

Накамура пояснил, что японские клиенты марки очень ценят в автомобиле три вещи: большое внутреннее пространство, три ряда сидений и удобные раздвижные двери. Он уверен, что эти качества одинаково полезны для всех людей в мире, однако за пределами Японии их значимость часто недооценивают. По мнению специалиста, японский покупатель в этом вопросе проявил больше дальновидности.

Никамура напомнил, что 30 лет назад на его родине предпочитали классические седаны. Но со временем автовладельцы осознали все преимущества минивэнов, и теперь модели вроде Honda Stepwgn, Toyota Alphard, Nissan Serena и Elgrand стабильно входят в число самых продаваемых в стране.

Новый Elgrand выполнен в новом стиле компании под названием «Вневременной японский футуризм». В салоне установлены два больших дисплея диагональю 14,3 дюйма, премиальная аудиосистема с 22 динамиками, а также комфортабельные кресла второго ряда с повышенной мягкостью. Для пассажиров сзади в подголовники передних сидений встроены индивидуальные экраны.

На японском рынке Elgrand будет предлагаться только с гибридной силовой установкой e-Power третьего поколения. Автомобиль также получил новую систему полного электропривода e-4ORCE, которая, по словам инженеров бренда, улучшает управляемость и снижает раскачивание кузова при разгоне и торможении, делая поездку ещё более плавной.