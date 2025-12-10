Петербург присоединился к эксперименту по запуску роботов-доставщиков, который проходит в 36 регионах страны. За первые три недели их работы инцидентов не случилось. Но помня, что когда-то электросамокатов было мало и особых рисков с ними не было видно, петербургские депутаты заранее подумали о возможных проблемах и обсудили их 8 декабря на комиссии по транспорту городского парламента. Выводы с предложениями они намерены направить в Минэкономразвития.

Неведома зверушка

Роверы, или роботы-доставщики, катаются по Москве с 2019 года. Но в Петербурге они начали работать всего три недели назад и только в Приморском районе — он спальный, с широкими тротуарами и большими пространствами. Сейчас их пока 17 штук, и все — с индивидуальными номерами. Передвигаются по четко заданному маршруту со скоростью 4 километра в час, дорогу переходят только на зеленый свет.

За первые три недели роверы выполнили 661 заказ. Среднее время ожидания доставки — 18,5 минуты. В основном они перевозили продукты. У клиентов наиболее частые вопросы возникали только о том, как открыть крышку.

Зампред городского комитета по транспорту Александра Бахмутская рассказала, что серьезных инцидентов не было:

«Роботы останавливаются в любой непонятной ситуации, страхуются внешними пилотами. Было несколько нюансов, например, несколько раз машина пересекала дорогу роботу, несколько раз велокурьеры задевали сумкой высокий красный флажок. Были случаи, когда пешеходы пытались взаимодействовать с негативными эмоциями. Но критичных замечаний не было», — отметила она.

В перспективе, по ее мнению, роверы могут даже помогать в обеспечении порядка на дорогах, так как картинки с камер на роботах можно интегрировать в петербургскую систему видеонаблюдения.

Но во всей этой красоте, как считает председатель комиссии Заксобрания по транспорту Алексей Цивилев, есть пробел: сегодня не существует законодательного регулирования роверов, не определен их статус. При развитии такого типа доставки проблемы рано или поздно возникнут. И никто не будет знать, как их решить.

На заседании комиссии напомнили, что по ПДД транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. То есть условно, роверы — это ТС, управляемые неким диспетчером.

При этом в проекте постановления Правительства, подготовленном Минэкономразвития, который призван объявить официальный старт эксперимента с роботами-доставщиками в 36 регионах страны, роверы не названы механическими транспортными средствами. Ни людьми, ни животными, ни игрушками они при этом тоже не считаются. И этот неопределенный статус может повлечь множество проблем в будущем.

Без ОСАГО и без прав

Роверы — достаточно дорогие устройства, на комиссии сообщили, что один стоит около трех миллионов рублей, что сопоставимо с новым автомобилем средней ценовой категории. И что делать, если с ним случится ДТП? А такое возможно, ведь робот может попасть в слепую зону автомобиля, может не увидеть регулировщика и пойти через дорогу на зеленый свет. Если его слегка заденут, он может не понять, что попал в ДТП, и продолжит свой путь, то есть фактически скроется с места происшествия. Он может стать причиной травмы или гибели человека, который, споткнувшись об него, упадет и ударится головой о поребрик. А если авария случится, как определить, кто виноват — оператор, владелец, диспетчер? Как другой участник ДТП сможет применить ОСАГО? Представители Госавтоинспекции ответить на эти вопросы не могут.

Цивилев пересказал пункт 28 проекта постановления, подготовленного Минэкономразвития по этому поводу:

«Там говорится, что если случится ДТП с участием ровера, когда есть основания полагать наличие вреда жизни и здоровью его участников, субъект экспериментального правового режима незамедлительно передает по телефонному номеру "112" соответствующую информацию, а также обеспечивает незамедлительное — аж до четырех часов — прибытие своего представителя».

Но, убежден парламентарий, этого недостаточно: роверы должны быть в таком случае полноценными участниками дорожного движения с определением ответственных лиц, и их следует вписать в ПДД. И никто не должен ждать представителей по четыре часа.

И чиновники комитета по транспорту, и депутаты согласились, что пока идет эксперимент и нет никакого правового статуса, выпускать доставщиков на узкие улицы центра города нельзя.

Также на комиссии задались вопросом, что делать, если кто-то решит с помощью роботов распространять наркотики. Или устроит теракт, заложив в ровер бомбу.