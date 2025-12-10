В РФ продают редкий кабриолет Lada Samara Fun

В Белгородской области "Российской газете" посчастливилось найти в продаже уникальный кабриолет Lada Samara Fun. Это не самоделка, а проект немецкого дилера АвтоВАЗа - Deutsche Lada.

© Российская Газета

Такие автомобили выпускались в Германии в 90-е годы при поддержке известной фирмы Bohse, начавшей свой бизнес с родстеров Lada Bohse Euro-Star на базе ВАЗ-2105.

Общий тираж Lada Samara Fun, по оценкам специалистов, не превышает 3200 автомобилей. Часть из них каким-то чудом попала в Россию. И сегодняшний герой - один из таких.

На продажу выставлен экземпляр, прошедший масштабное восстановление. Кузов полностью переварен и перекрашен, двигатель и механическая коробка передач капитально отремонтированы - авто на ходу.

Продавец заявляет, что все документы в порядке: VIN читается, номер двигателя соответствует данным в ПТС, тип кузова официально указан как кабриолет.

По словам владельца, основной объем работ завершен, остаются незначительные доработки по восстановлению уникальной модели.

Цена - 1 500 000 рублей, но продавец готов обсуждать условия с заинтересованными покупателями и допускает вариант обмена.