В СФ предложили ввести тестирование на знание ПДД для электросамокатов

Введение водительских прав для езды на маломощных электросамокатах может быть избыточным, но тесты на знание ПДД электросамокатчики должны проходить. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сейчас на большинство электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности - с двигателем мощностью до 250 Вт - водительские права не нужны. Права категории "М", как для мопедов, нужны для управления электросамокатами с двигателем мощностью от 250 Вт до 4000 Вт.

"Я предлагал делать какие-то тесты <...> при получении разрешения на езду [на электросамокатах], какой-то элементарный тест <…> должен сдать [водитель], какие-то базовые хотя бы знания правил дорожного движения. Потому что они становятся такими же участниками дорожного движения, как те же мотоциклы, мопеды, машины. Поэтому они хотя бы должны знать, что зеленый - можно, красный - стой", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, стоит ли вводить права на маломощные электросамокаты.

При этом Шейкин отметил, что в России этот вопрос нужно еще обсудить.