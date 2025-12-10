Продажи машин с пробегом резко упали в Кузбассе
Кузбассовцы стали заметно меньше покупать подержанные авто, заметили независимые эксперты.
В ноябре спрос на автомобили с пробегом в Кузбассе на портале "Дром" сократился на 14% с начала года, сообщает пресс-служба портала. Продажи немецких, американских и европейских машин упали сильнее всего – на 20%. Японские машины потеряли 14%, отечественные автомобили – тоже 14%. "Китайцев" покупали на 13% меньше. А корейские марки покупали всего на 5% меньше.
Аналитики автомобильного портала предполагают, что отрицательная динамика связана с повышением утильсбора.
– За два месяца автолюбители, желающие обновить авто по прежним ценам, старались изо всех сил приобрести машину. На рынке с пробегом их активность создала повышенный спрос, – сообщает "Дром".
А снижение ключевой ставки в конце октября могло подстегнуть автомобилистов успеть до декабря приобрести мощную машину по приемлемой цене.
Общие продажи автомобилей сократились с начала года на 9%.
Напомним, с 1 декабря резко повысился утильсбор, из-за чего иномарки мощностью выше 160 л.с. скоро взлетят в цене.