Продажи машин с пробегом резко упали в Кузбассе

Кузбассовцы стали заметно меньше покупать подержанные авто, заметили независимые эксперты.

© Vse42.ru

В ноябре спрос на автомобили с пробегом в Кузбассе на портале "Дром" сократился на 14% с начала года, сообщает пресс-служба портала. Продажи немецких, американских и европейских машин упали сильнее всего – на 20%. Японские машины потеряли 14%, отечественные автомобили – тоже 14%. "Китайцев" покупали на 13% меньше. А корейские марки покупали всего на 5% меньше.

Аналитики автомобильного портала предполагают, что отрицательная динамика связана с повышением утильсбора.

– За два месяца автолюбители, желающие обновить авто по прежним ценам, старались изо всех сил приобрести машину. На рынке с пробегом их активность создала повышенный спрос, – сообщает "Дром".

А снижение ключевой ставки в конце октября могло подстегнуть автомобилистов успеть до декабря приобрести мощную машину по приемлемой цене.

Общие продажи автомобилей сократились с начала года на 9%.

Напомним, с 1 декабря резко повысился утильсбор, из-за чего иномарки мощностью выше 160 л.с. скоро взлетят в цене.