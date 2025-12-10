Где в Москве камеры фиксируют нарушение правил остановки

Дорожные камеры в Москве научились распознавать нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Например, если вы остановились прямо посреди полосы, заблокировали проезд или встали вторым рядом, заперев припаркованные машины, то получите штраф - три тысячи рублей.

О новинке рассказали в столичном департаменте транспорта. Первой точкой, где фиксируется нарушение, стал участок дороги у центра госуслуг на дублере проспекта Маршала Жукова. Парковка там часто занята, и некоторые водители предпочитают не искать свободное место подальше, а встать вторым рядом. С одной стороны, они блокируют припаркованные по правилам машины, а с другой - затрудняют движение, поскольку занимают полосу.

"Алгоритм фиксации тщательно продумали вместе с Госавтоинспекцией, - говорят в дептрансе. - Камеры делают снимки с интервалом в одну минуту. Поэтому остановка меньше этого времени - не нарушение. В случае затора нарушение не фиксируется. Система проверки двухэтапная: сначала нейросеть выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перепроверяют материалы перед отправкой администраторам для решения о постановлении".

Да, новый вид нарушений, как и многие другие, фиксируется с помощью искусственного интеллекта - он анализирует картинку с камер. Но дальше все проверяют люди, а сомнительные случаи трактуются в пользу водителя. "Создавать помехи для транспорта и пешеходов при остановке автомобиля запрещено пунктом 12.4 ПДД РФ. Теперь камеры ЦОДД фиксируют уже 66 видов нарушений", - говорит заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С первой точки на дублере проспекта Маршала Жукова новое умение дорожных камер быстро перейдет и на другие, так что водителям стоит иметь это в виду. Причем для фиксации нарушения не нужен дорожный знак, запрещающий парковку. Сам факт оставления машины в таком месте, где она мешает движению, - уже нарушение.

Всего комплексов фотовидеофиксации на столичных дорогах сегодня 3,8 тысячи. "Камеры размещены в местах аварийности и там, где водители чаще всего не соблюдают ПДД: превышают скорость, игнорируют требования дорожной разметки и знаков, не пристегиваются за рулем, отвлекаются на телефон. Они помогают дисциплинировать автомобилистов и делают движение безопаснее", - объясняет Ликсутов.

До 20 процентов камер в Москве каждый год перемещают на новые проблемные участки, следуя за изменяющейся дорожной обстановкой. То есть если в одном месте ситуация улучшилась, то камеру оттуда могут переместить по новому адресу, где часто случаются аварии.