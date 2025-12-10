Дорожные камеры с ИИ начали выявлять новый вид нарушений

Установленные в Москве на дублере проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники дорожные камеры начали фиксировать остановку в местах, где машина мешает другим участникам движения (например, блокирует выезд с парковки) или пешеходам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«Запрещающего знака или разметки в этом случае может и не быть. Нарушителям грозит штраф в 3 тыс. руб. по ч. 4 ст. 12.19 КоАП», — сообщает «Ъ».

Отмечается, что ИИ анализирует данные с камер, выявляя машины с признаками нарушений. Затем материалы в ручном режиме оценивает сотрудник ЦОДД, проверяя, что остановка не была вынужденной. На третьем этапе материалы передаются в ГИБДД, там проверяются и выносится постановление.

До этого стало известно, что в Москве полностью готова система фотовидеофиксации для проверки наличия полиса ОСАГО у водителей.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.