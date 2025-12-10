На АвтоВАЗе сняли вопрос о выпуске конкурента BMW

Блогер Амиран Сардаров в беседе с директором продуктовых программ АвтоВАЗа Олегом Груненковым задал вопрос: может ли компания выпустить кроссовер - аналог BMW X5.

Представитель завода ответил фразой: "Можно, а зачем?".

Груненков пояснил, что сейчас АвтоВАЗ планомерно развивается и, разумеется, есть разработки автомобилей более высокого класса, чем выпускаемые сейчас. Однако приступать к их освоению необходимо последовательно.

"Первый шаг - это Azimut. Если у нас все получается, мы идет дальше", - сказал Груненков.

Старт производства Lada Azimut запланирован на 2026 год. Это кроссовер длиной 4416 мм, построенный на модифицированной платформе Lada Vesta. На первом этапе для модели предусмотрены атмосферники 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. в паре с 6-МКП и вариатором. Привод у автомобиля будет исключительно передним.