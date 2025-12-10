В России перестанут продавать два китайских кроссовера

В компании BAIC прояснили судьбу кроссоверов X35 и X7.

© Пресс-служба BAIC

"Машины распродаем. И на этом все. X7 - это прошлое поколение X75. А что касается X35 - в Китае пока нет новой генерации этой модели", - отметили "Российской газете" в пресс-службе бренда.

Ранее в BAIC рассказали, что модели BAIC X55 и BAIC X75 останутся в российской линейке марки.

В РФ уже доступны дизельные внедорожники BJ40 и BJ60, а в 2026 году, помимо их бензиновых версий, также появятся BJ30 и BJ41.

BAIC переподписал контракты с 30 дилерами, в планах довести сеть примерно до 50 центров к 2027 году.

В следующем году марка намерена продать в России около 10 тысяч автомобилей.