Apple прокачала CarPlay с выходом iOS 26.2

С выходом iOS 26.2 Apple продолжает развивать экосистему CarPlay, добавляя новые элементы интерфейса и улучшая взаимодействие с ключевыми приложениями; об этом сообщает издание pepelac.news.

© CarPlay

Главное изменение — расширенные возможности для размещения виджетов в CarPlay. Если раньше на экран помещались только два элемента, теперь их число можно увеличить. Однако функция доступна лишь в автомобилях с крупными штатными дисплеями. Apple не называет конкретные модели, но логика подсказывает, что владельцы машин с широкоформатными экранами с большей вероятностью получат доступ к новшеству. Ограничение по диагонали выглядит оправданным: на небольших панелях избыток карточек быстро перегружает интерфейс.

Обновления затронули и приложение «Сообщения». В настройках CarPlay появился переключатель, позволяющий отключать показ закрепленных чатов и вернуться к классическому сплошному списку диалогов. Неброская деталь, но она делает меню чище и помогает быстрее находить нужные разговоры.

Все улучшения активируются автоматически после установки iOS 26.2. Проверить наличие обновления можно в меню «Настройки» → «Общие» → «Обновление ПО».