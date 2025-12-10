Сколько может стоить внедорожник Chery iCaur V27 в РФ

В 2026 году в России появится новый внедорожник iCaur V27 (бренд Chery). По расчетам сайта "Китайские автомобили", начальная цена модели окажется заметно ниже стоимости премиального Exlantix ET от Exeed.

Примерная стоимость iCaur V27 в России была рассчитана на основании данных Минпромторга РФ, где указана закупочная стоимость внедорожника - 1 910 372 рублей.

Коммерческий утилизационный сбор для модели оценивается не менее чем в 1,55 млн рублей. К этому необходимо прибавить затраты на логистику и маржу дистрибьютора и дилеров.

При сопоставлении всех данных с уже продающимся в России Exlantix EX получилось, что стартовая цена iCaur V27 на российском рынке может начинаться примерно с 4,1 млн рублей. Версия с полным приводом может стоить от 4,5 млн рублей.

Старт продаж iCaur V27 в РФ ожидается в первой половине 2026 года.

Напомним, iCaur V27 - полноразмерный внедорожник с ретро-элементами дизайна, визуально отсылающий к моделям Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado 250.

Габариты модели: 5055 × 1976 × 1855 мм, колесная база - 2910 мм. Салон - строго пятиместный.

Силовая установка - последовательный гибрид, в котором 1,5-литровый турбомотор выступает в роли генератора. В движение автомобиль приводят два электромотора суммарной мощностью 455 л.с. На электротяге iCaur V27 может проехать до 150 км, общая автономность - до 1200 км.