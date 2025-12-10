Какие новинки АвтоВАЗ грозит выпустить в 2026 году - ответ завода
В 2026 году АвтоВАЗ запланировал несколько значимых премьер, но "пусковым проектом" для завода станет старт производства кроссовера Lada Azimut, заявил на отчетной профсоюзной конференции по итогам года глава компании Максим Соколов.
Однако топ-менеджер не назвал конкретных сроков, когда будет запущено серийное производство "Азимута".
По словам президента АвтоВАЗа, в 2026 году Lada Niva Legend получит получит новый, более мощный двигатель объемом 1,8 литра - аналогичный Niva Travel.
Также запланирован выход новой Vesta Sport, которую, к слову должны были запустить прошедшей осенью, а действующий модельный ряд продолжит получать новые опции и силовые агрегаты.
Ранее "РГ" сообщила, что с 1 января 2026 года АвтоВАЗ вернется к 5-дневной рабочей неделе.