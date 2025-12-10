Какие новинки АвтоВАЗ грозит выпустить в 2026 году

В 2026 году АвтоВАЗ запланировал несколько значимых премьер, но "пусковым проектом" для завода станет старт производства кроссовера Lada Azimut, заявил на отчетной профсоюзной конференции по итогам года глава компании Максим Соколов.

© Российская Газета

Однако топ-менеджер не назвал конкретных сроков, когда будет запущено серийное производство "Азимута".

По словам президента АвтоВАЗа, в 2026 году Lada Niva Legend получит получит новый, более мощный двигатель объемом 1,8 литра - аналогичный Niva Travel.

Также запланирован выход новой Vesta Sport, которую, к слову должны были запустить прошедшей осенью, а действующий модельный ряд продолжит получать новые опции и силовые агрегаты.

Ранее "РГ" сообщила, что с 1 января 2026 года АвтоВАЗ вернется к 5-дневной рабочей неделе.