В России упали цены на машины с пробегом

В РФ снижаются цены на вторичном авторынке. Во второй половине 2025 года по сравнению с первой заметно увеличились и спрос, и количество объявлений о продаже автомобилей на вторичном рынке России. При этом, как сообщили редакции Quto.ru в компании Авито Авто со ссылкой на собственное исследование, цены на технику с пробегом снизились на 6%.

В компании отметили, что высокий спрос в ноябре «обусловлен несколькими факторами — экономическими, сезонными и регуляторными». В результате в ноябре 2025 года аналитики заметили всплеск спроса на 9%. С начала года спрос увеличился на 2,1%, а число объявлений выросло на 14,1%.

Тем временем цены на наиболее востребованные у россиян модели снижаются, а средняя стоимость подержанных автомобилей в прошлом месяце составила 780 тысяч рублей. Так, кроссоверы BMW X5 стали дешевле на 2,6% (средняя стоимость составляет 2,65 млн рублей), седаны Toyota Camry на 1,6%, Corolla — на 1,4% (1,8 млн и 730 тысяч рублей соответственно). Помимо этого, в пятёрку самых популярных машин вошли Mercedes-Benz E-Class (-1,2%, 1,65 млн рублей) и Toyota Land Cruiser (-1,1%, 3,56 млн рублей).

Что касается предложения, то большая часть объявлений приходится на технику марки Lada — 17,8% от общего количества. Также россияне продают подержанные Toyota (5,7%), Kia (6,0%), Hyundai (5,9%), Volkswagen (4,9%).

Чаще всего продавцы выставляют на продажу Lada Granta и Priora — на модели приходится 3,1% и 2,3% объявлений соответственно. Также новых владельцев на «вторичке» ищут для Ford Focus (2,1%), Lada Kalina (1,8%), Hyundai Solaris и Kia Rio (по 1,7%). На долю Lada 4x4, Vesta, Samara, а также Toyota Camry, приходится от 1,2% до 1,4% предложений.

К слову, сами покупатели на вторичном рынке, чаще всего ищут Kia Sportage, спрос на который вырос в 2025 году на 25,8%. Также популярны Hyundai Solaris (+22,9%), Toyota RAV4 (+22,8%) и Camry (+22%), Kia Rio (+20,9%), BMW X5 (+17,9%), Lada Largus (+17,7%), Volkswagen Polo (+13,5%), BMW 3 Series (+10,2%), Toyota Land Cruiser (+9,7%).