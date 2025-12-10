Стартовали продажи кроссовера Subaru Uncharted

Новинка японской марки выходит на американский рынок. За стартовый вариант здесь просят не менее 34 995 долларов (эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу).

Марка Subaru презентовала новый кроссовер, получивший название Uncharted, в июле 2025 года. Напомним, имя в переводе с английского означает «неизведанный», причём оно многим может показаться знакомым, так как это название весьма популярной серии видеоигр в жанре action-adventure. Ближайшим родственником нового паркетника Subaru стал Toyota C-HR: модель дебютировала в Штатах в мае 2025-го, а в Европе – в марте и под индексом C-HR+.

Производство Subaru Uncharted в том числе для американского рынка налажено на заводе компании в Японии. Теперь стали известны цены нового кроссовера. За стартовый вариант с передним приводом в Штатах просят не менее 34 995 долларов, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу. А покупка топовой полноприводной версии обойдётся в 43 795 долларов (около 3,4 млн рублей по текущему курсу).

Subaru Uncharted базируется на платформе e-TNGA разработки Toyota. Новый паркетник в «штатной» линейке марки является третьим электромобилем после кроссовера Solterra (появился в 2021 году, обновление пережил в апреле 2025-го) и кросс-универсала Trailseeker (дебютировал в середине апреля этого года). Известно, что габаритная длина Uncharted равна 4511 мм (на 179 мм меньше чем у Solterra), а объём грузового пространства за вторым рядом сидений у новинки равен 708 литрам.

Внешность кроссовера Uncharted оформлена в стиле Subaru Solterra и Trailseeker, ему положены колёсные диски диаметром 18 и 20 дюймов. В салоне, рассчитанном на пятерых седоков, установлен «сплюснутый» с обеих сторон руль, за ним располагается 7-дюймовый дисплей виртуальной приборки, а по центру передней панели находится 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

У Subaru Uncharted в список стандартного оснащения входят: пара устройств для беспроводной зарядки смартфонов, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал, электропривод багажной двери. Версиям подороже положены подогрев руля, водоотталкивающая обивка StarTex, панорамный люк в крыше (со шторкой), функция вентиляции передних кресел, «умное» салонное зеркало заднего вида и акустика Harman Kardon.

Стартовая модификация Uncharted предлагается с единственным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальная отдача составляет 224 л.с. Средней и топовой комплектациям положен полный привод и двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная мощность равна 343 л.с.

Тяговая литий-ионная батарея едина для всех исполнений, её ёмкость составляет 74,7 кВт*ч. У базового кроссовера максимальный запас хода на одной зарядке превысит 483 км, у среднего варианта показатель составляет примерно 459 км, а у топ-версии – около 435 км (при расчёте по циклу EPA). Сейчас дилеры Subaru начали принимать заказы на Uncharted, живые продажи начнутся в начале 2026 года.